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FRF schimbă regulamentul pentru Csikszereda. Decizie de urgență luată înaintea noului sezon

Federația Română de Fotbal a anunțat luni o modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), după o solicitare venită din partea echipei FK Csikszereda, privind disputarea meciurilor de pe teren propriu.
FRF schimbă regulamentul pentru Csikszereda. Decizie de urgență luată înaintea noului sezon
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 iun. 2026, 20:45, Sport
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Decizia luat în cadrul Comitetului de Urgență al FRF, luni, le permite harghitenilor să dispute și în sezonul 2026-2027 meciurile de pe teren propriu la Miercurea Ciuc, deși stadionul nu îndeplinește criteriile minime impuse pentru Superliga.

Arena din Miercurea Ciuc are o capacitate de aproximativ 2.500 de locuri, mult sub pragul minim de 4.500 de locuri prevăzut de regulament pentru partidele din primul eșalon.

În sezonul precedent, Csikszereda a beneficiat de o derogare în calitate de echipă nou-promovată. Cum regulamentul nu mai permitea acordarea automată a unei noi excepții pentru al doilea sezon consecutiv, clubul a solicitat modificarea prevederilor existente.

Solicitarea a fost acceptată de Comitetului de Urgență al FRF, format din președintele forului național – Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF și Cristian Petrean, vicepreședinte FRF.

FRF a introdus un nou alineat în regulament

Potrivit hotărârii adoptate, Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență poate aproba, „în cazuri temeinic motivate”, prelungirea perioadei de grație acordate unui club cu încă un an competițional.

„Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență, după caz, poate aproba, în cazuri temeinic motivate, prelungirea perioadei de grație acordate conform prevederilor alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus cu încă maxim un an competițional”, se arată în comunicatul FRF.

Totodată, Federația a stabilit că, în cazul acordării unei perioade suplimentare de grație, procentul de 5% din locurile rezervate suporterilor echipei oaspete va fi calculat raportat la capacitatea minimă impusă pentru competiție, și nu la capacitatea reală a stadionului.

Csikszereda evită mutarea pe un alt stadion

În lipsa acestei modificări regulamentare, formația din Miercurea Ciuc ar fi fost obligată să își dispute meciurile de pe teren propriu pe o altă arenă omologată pentru Superliga României.

Stadionul celor de la Csikszereda este, în prezent, cel mai mic din primul eșalon și singurul care nu respectă cerința minimă de 4.500 de locuri.

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