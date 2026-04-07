Gabi Balint, despre Mircea Lucescu: Un adevărat părinte pentru jucători

Fostul internațional Gavril Balint a vorbit cu emoție despre Mircea Lucescu și despre impactul pe care l-a avut asupra jucătorilor și asupra fotbalului românesc.
Maria Miron
07 apr. 2026, 22:16, Sport

„A fost omul care m-a promovat la echipa națională și unul dintre idolii mei. Am avut șansa să lucrez cu el și am învățat foarte multe”, a spus Balint, imediat după anunțul morții lui Mircea Lucescu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Balint: Se purta ca un părinte

Fostul atacant, campion european cu Steaua, a subliniat că Lucescu era un antrenor apropiat de jucători, pe care știa să îi înțeleagă și să îi motiveze.

„Avea o relație apropiată cu jucătorii, îi înțelegea și știa când să fie exigent. Se purta ca un părinte: îi certa, dar apoi îi încuraja și îi mobiliza pentru ce urma”, a explicat acesta.

Cum îi motiva pe jucători

Balint a evidențiat capacitatea lui Lucescu de a transmite ideile tactice și de a lucra la nivel mental cu jucătorii.

„Transmitea foarte bine tot ce voia. Știa ce simte jucătorul și unde trebuie să lucreze ca să îl facă să dea totul pe teren”, a spus fostul internațional.

Moștenirea lui Lucescu

De asemenea, el a amintit că Lucescu a continuat școala lui Angelo Niculescu și a dus-o mai departe, reușind performanțe la mai multe echipe și formând sute de jucători.

„Nu sunt mulți antrenori care au reușit la atâtea echipe diferite. A avut sute de jucători pe mână și a făcut performanță peste tot”, a mai spus fostul internațional.

Balint: Mi-a schimbat viața

Gabi Balint a transmis un mesaj și pe rețelele sociale, în care a vorbit despre relația personală cu Mircea Lucescu și rolul decisiv pe care acesta l-a avut în cariera sa.

„Astăzi ne-a părăsit un om care a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. A fost cel care a avut încredere în mine și m-a promovat la echipa națională — un moment care mi-a schimbat viața. Mai târziu, am avut onoarea să îi fiu antrenor secund timp de un an, o perioadă din care am învățat enorm”.

„A iubit fotbalul cu o pasiune extraordinară și a trăit fiecare zi pentru acest sport. A fost un mare jucător și un mare antrenor, dar mai ales unul dintre cei care au scris, prin muncă și pasiune, pagini importante din istoria fotbalului românesc. Drum lin… și mulțumesc pentru tot”, a scris Balint.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Cozonacul de Paște: Cum să obții cei mai pufoși cozonaci care se desfac fâșii-fâșii
Gandul
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Cancan
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport
Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor ’80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Libertatea
Mesajul Spitalului Universitar după decesul lui Mircea Lucescu. „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”
CSID
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor