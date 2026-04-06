Gabriela Ruse o învinge pe Katie Boulter și se califică în optimi la turneul WTA 500 de la Linz

Partida a durat două ore și zece minute și a fost una echilibrată, ambele seturi fiind decise la tie-break. Gabriela Ruse a gestionat mai bine momentele importante și a închis meciul în două seturi, impunându-se la 3, respectiv la 2 în tie-break.

Românca a reușit șase ași și a câștigat 69% dintre punctele jucate cu primul serviciu. De asemenea, Ruse a concretizat 4 dintre cele 9 mingi de break avute.

De cealaltă parte, Boulter a comis șase duble greșeli.

Grație acestui succes, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 15.690 euro și 60 de puncte în clasament.

În optimi, Ruse o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Dayana Yastremska (Ucraina, locul 49 WTA) și Ann Li (SUA, locul 36 WTA, cap de serie nr. 7).