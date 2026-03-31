Gaël Monfils și Andrei Pavel, invitați la evenimentul dedicat retragerii Simonei Halep, la Cluj

Unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai tenisului mondial, Gaël Monfils, și fostul lider al echipei de Cupa Davis a României, Andrei Pavel, vor participa la evenimentul oficial dedicat retragerii Simonei Halep, programat pe 13 iunie, în cadrul Sports Festival 2026 de la Cluj-Napoca.
Petre Apostol
31 mart. 2026, 13:18, Sport

Cei doi se alătură unei liste de invitați din care face parte și soția francezului Gaël Monfils, Elina Svitolina, potrivit unui comunicat remis de organizatorii evenimentului, marți.

Evenimentul îi va aduce pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat, în mod direct sau indirect, parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist.

Evenimentul va fi prezentat de Andrew Krasny și Andi Moisescu. Printre invitații speciali se va număra și fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

Gaël Monfils, fost număr 6 mondial, are în palmares 13 titluri ATP și două semifinale de Grand Slam, fiind recunoscut pentru stilul său spectaculos și energia afișată pe teren. Francezul se află în ultimul sezon al carierei, urmând să se retragă la finalul anului 2026.

La rândul său, Andrei Pavel, fost jucător de top 20 mondial și câștigător a trei titluri ATP la simplu, este o figură importantă a tenisului românesc. Acesta a colaborat cu Simona Halep în perioada 2017–2018, ca antrenor secund, într-o etapă esențială a carierei sportivei.

Ediția a șaptea a Sports Festival va avea loc între 11 și 14 iunie 2026 și va include competiții, demonstrații, conferințe și activități sportive pentru publicul larg.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor