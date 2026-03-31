Gaël Monfils și Andrei Pavel, invitați la evenimentul dedicat retragerii Simonei Halep, la Cluj

Cei doi se alătură unei liste de invitați din care face parte și soția francezului Gaël Monfils, Elina Svitolina, potrivit unui comunicat remis de organizatorii evenimentului, marți.

Evenimentul îi va aduce pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat, în mod direct sau indirect, parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist.

Evenimentul va fi prezentat de Andrew Krasny și Andi Moisescu. Printre invitații speciali se va număra și fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

Gaël Monfils, fost număr 6 mondial, are în palmares 13 titluri ATP și două semifinale de Grand Slam, fiind recunoscut pentru stilul său spectaculos și energia afișată pe teren. Francezul se află în ultimul sezon al carierei, urmând să se retragă la finalul anului 2026.

La rândul său, Andrei Pavel, fost jucător de top 20 mondial și câștigător a trei titluri ATP la simplu, este o figură importantă a tenisului românesc. Acesta a colaborat cu Simona Halep în perioada 2017–2018, ca antrenor secund, într-o etapă esențială a carierei sportivei.

Ediția a șaptea a Sports Festival va avea loc între 11 și 14 iunie 2026 și va include competiții, demonstrații, conferințe și activități sportive pentru publicul larg.