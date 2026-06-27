Grecia, cu legendarul Papanikolaou în lot pentru meciul cu România din calificările Mondialului de baschet 2027

Grecia vine la Oradea din postura de lider al grupei și una dintre selecționatele aflate în top 15 mondial. Partida dintre România și Grecia, programată pe 2 iulie, de la ora 19:00, la Oradea Arena, contează pentru penultima etapă din Grupa B a fazei întâi din preliminariile europene pentru Cupa Mondială 2027.

În ultima etapă, România va evolua în deplasare, pe 5 iulie, de la ora 21:30, împotriva selecționatei din Muntenegru.

Naționala Greciei, aflată pe locul 12 în clasamentul mondial FIBA World Ranking, este una dintre forțele constante ale baschetului european.

Echipa condusă de Vassilis Spanoulis a strâns 3 victorii și o singură înfrângere în actuala campanie și ocupă primul loc în Grupa B.

În lotul preliminar anunțat de Federația Elenă se regăsește legendarul Kostas Papanikolaou, cu experiență atât în NBA, cât și în Euroligă.

De asemenea, printre jucătorii convocați se mai regăsesc Dinos Mitoglou, Giannoulis Larentzakis, Panagiotis Kalaitzakis și Vasilis Toliopoulos, jucători cu experiență în Euroligă și competiții internaționale majore.

Din lotul anunțat, printre sportivii notabili, mai fac parte și Elizah Mitrou-Long, Dimitris Moraitis și Ioannis Kouzeloglou.

Grecia a dominat deja prima confruntare cu România, câștigată clar cu 91-64, și pornește ca favorită și în duelul de la Oradea.

Muntenegru începe un nou ciclu sub comanda lui Zvezdan Mitrović

Reprezentativa Muntenegrului traversează o perioadă de reconstrucție, odată cu revenirea selecționerului Zvezdan Mitrović pentru al doilea mandat.

Muntenegrenii au fost afectați de numeroase absențe. Jucători importanți precum Marko Simonović, Bojan Dubljević, Petar Popović sau Dino Radončić nu vor fi disponibili în această fereastră competițională.

În schimb, lotul preliminar include jucători precum Yogi Ferrell, aflat la primul său stagiu cu naționala, Fedor Žugić, Igor Drobnjak, Filip Anđušić și Zoran Nikolić.

Muntenegru se află pe locul 18 în clasamentul mondial FIBA.

Înaintea ultimelor două etape, clasamentul Grupei B este condus de Grecia (3 victorii / o înfrângere – 7 puncte), urmată de Portugalia și Muntenegru (ambele cu bilanț 2/2 – 6 puncte), în timp ce România ocupă locul al patrulea (1/3 – 5 puncte).

În privința selecționatei României, care se află pe locul 63 mondial, antrenorul principal Mihai Silvășan a convocat un lot format din jucătorii: Darron Russell, Lucas Tohătan, Tudor Şomǎcescu, Vlad Nistor, Nandor Kuti, Dragoș Diculescu, Albert Stan, Mihai Măciucă, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Cătălin Baciu, Denis Bădălău şi Christian Nițu.

Primele trei clasate se califică în turul secund al preliminariilor europene pentru Cupa Mondială FIBA 2027, ediție care va fi găzduită de Qatar.