Infantino spune că Trump va participa la finala Cupei Mondiale și va înmâna trofeul câștigătorilor

Președintele FIFA a confirmat, într-un interviu acordat Fox and Friends, că planul este ca Trump să aibă un rol important în ceremonia de premiere, la fel ca la finala Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, desfășurată în SUA și câștigată de Chelsea, potrivit dpa.

Finala este programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

„Vom fi împreună cu președintele, vom urmări finala și vom înmâna trofeul câștigătorilor, bineînțeles”, a spus Infantino.

Întrebat dacă va face ceremonia de premiere alături de Trump, Infantino a răspuns: „Bineînțeles, suntem împreună tot timpul”.

La finala Cupei Mondiale a Cluburilor, Trump a rămas pe podiumul câștigătorilor după ce i-a înmânat trofeul lui Reece James, căpitanul lui Chelsea.

„Mi-au spus că urma să prezinte trofeul și apoi să părăsească scena. Am crezut că va pleca, dar a vrut să rămână”, a spus ulterior James.

Cole Palmer, marcatorul golului decisiv, a părut surprins de moment.

„Știam că va fi aici, dar nu știam că va fi pe podium când vom ridica trofeul. Am fost puțin confuz, da”, a spus Palmer.