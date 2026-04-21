Irina-Camelia Begu revine în circuitul profesionist de tenis, după o absență de peste nouă luni

Irina-Camelia Begu, în vârstă de 35 de ani, revine marți în circuitul WTA, după ce și-a luat o pauză de mai bine de nouă luni, evoluând în primul tur al turneului WTA 1000 de la Madrid, din Spania, împotriva germancei Laura Siegemund.
Foto: DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
21 apr. 2026, 08:49, Sport

Irina-Camelia Begu, fostă jucătoare de Top 30 mondial (locul 22, în 2016), nu a mai evoluat din iulie 2025, când a câștigat al șaselea titlu WTA din carieră, la Iași Open. Aceasta a decis ulterior să ia o pauză de la sportul de performanță din motive de sănătate, după cum anunța sportiva în octombrie 2025.

Begu, aflată pe locul 182 WTA, în momentul de față, a fost direct acceptată pe tabloul principal de la Madrid Open, datorită clasamentului protejat.

De cealaltă parte, Laura Siegemund ocupă locul 47 WTA. Germanca a debutat în sezonul de zgură la Stuttgart Open, unde a fost eliminată în turul secund de fostul lider mondial, Iga Swiatek.

Nemțoaica traversează un început de sezon modest, cu doar patru victorii în șapte turnee disputate în 2026. Perormanțele sale sunt departe de rezultatele din 2025, când a ajuns în sferturile de finală la Wimbledon și la Wuhan.

Istoricul confruntărilor directe dintre Begu și Siegemund îi este favorabil jucătoarei germane, care conduce cu 4-1.

Ultimul duel dintre cele două a avut loc în 2023, la Australian Open, când Siegemund s-a impus în trei seturi. Mai mult, aceasta a câștigat ambele meciuri directe disputate pe zgură fără să cedeze vreun set.

Begu a ajuns de trei ori în sferturile de finală la Madrid, ultima dată în 2023. Totuși, românca are un bilanț negativ în fața jucătoarelor din Top 50 în ultimii ani (5 victorii și 16 înfrângeri, din februarie 2023 până în prezent).

Siegemund caută prima victorie pe tabloul principal de la Madrid după o pauză de trei ani.

Partida este programată după ora 13:30.

