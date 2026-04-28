Irina-Camelia Begu și Miriam Bulgaru, înscrise în calificări la turneul de Grand Slam de la Roland Garros

Irina-Camelia Begu și Miriam Bulgaru sunt jucătoarele din România înscrise direct pe tabloul calificărilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, programat în luna mai, conform listei anunțate marți de organizatorii competiției.
Petre Apostol
28 apr. 2026, 22:32, Sport

Cea mai bine clasată româncă înscrisă direct în calificări este Irina-Camelia Begu, aflată pe locul 182 mondial. Fostă jucătoare de Top 30 WTA încearcă să revină pe tabloul principal la Paris, turneu la care a fost de două ori în optimile de finală, ultima dată în 2022.

Begu a revenit de curând în circuitul WTA, după o pauză de nouă luni.

Pe lista jucătoarele acceptate direct pe tabloul calificărilor se află și Miriam Bulgaru, locul 211 WTA. Românca este una dintre prezențele constante din circuitul challenger și ITF, iar prezența în calificările de la Paris reprezintă o nouă oportunitate de a accede pe scena principală a unui Grand Slam.

În zona rezervelor pentru faza preliminară la Roland Garros este și românca Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 286 mondial. Ea este a 58-a pe lista alternatelor și poate intra pe tabloul preliminar în cazul unor retrageri înainte de startul competiției.

Tabloul calificărilor de la Roland Garros 2026 va avea 128 de jucătoare, iar doar 16 vor obține biletele pentru tabloul principal. Faza calificărilor este programată să înceapă pe 18 mai.

Pe tabloul principal sunt direct acceptate cele trei sportive române din Top 100 mondial: Sorana Cîrstea (26 WTA), Jaqueline Cristian (33 WTA) și Elena-Gabriela Ruse (71 WTA).

