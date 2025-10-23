Jaqueline Cristian, eliminată de Ekaterina Alexandrova în turneul de la Tokyo

Românca a pierdut în fața numărului 10 mondial în două seturi într-o partidă care a durat o oră și 11 minute.

Scorul a fost 6-1, 6-2.

Deși venea după o serie de rezultate pozitive în ultima perioadă, Cristian nu a putut face față ritmului impus de oponenta sa, care s-a remarcat printr-un serviciu redutabil și un stil de joc ofensiv de pe fundul terenului. Competiția de la Tokyo este parte a circuitului asiatic de la finalul anului, o perioadă în care sportivele caută să acumuleze puncte esențiale pentru ierarhia WTA.

În primul tur, Jaqueline Cristian a trecut de Alina Charaeva.