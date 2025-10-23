Cristiano Bergodi a fost numit antrenor la Universitatea Cluj

Potrivit unui comunicat al clubului clujean, Bergodi şi-a început cariera în antrenorat la Imolese (2002-2003) şi Sassuolo (2003-2004), iar în vara lui 2004 a devenit secund al echipei la care şi-a petrecut cea mai mare parte din perioada de fotbalist, Lazio. A ocupat aceeaşi poziţie şi la Lecce, urmând ca, din noiembrie 2005, să bifeze prima experienţă în România, ca „principal” la FC Naţional. Impactul italianului s-a simţit imediat la clubul bucureştean, care a terminat pe locul 6 în prima ligă şi a jucat o finală de Cupa României, pierdută în faţa celor de la Rapid Bucureşti (0-1), rămânând până azi singura finală pierdută de Bergodi din postura de antrenor.

Pentru Bergodi au urmat mandate la CFR, Rapid, Politehnica Iaşi şi Steaua Bucureşti. Alături de Rapid, Bergodi a cucerit primul său trofeu ca antrenor, triumfând în Supercupa cu Dinamo, unde „vişiniii” s-au impus la loviturile de departajare, după ce tabela a arătat 1-1 la capătul celor 120 de minute.

După 76 de meciuri în două mandate la Modena, 15 partide la Pescara şi alte 20 de confruntări la Brescia, tehnicianul din peninsulă s-a întors în România în primăvara lui 2015, pentru al doilea mandat pe banca giuleştenilor, urmat de 15 meciuri pe banca celor de la ASA Târgu Mureş.

A revenit în ţara natală pentru a-i pregăti, din nou, pe cei de la Modena, însă oferta de la Voluntari a consemnat reîntoarcerea sa în România. Din noiembrie 2018 până în ianuarie 2020, a strâns 49 de meciuri ca antrenor al ilfovenilor, patru luni mai târziu semnând cu Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi a semnat cu Sepsi în toamna lui 2021, iar în primul sezon la formaţia covăsneană a cucerit din nou Cupa României, într-o finală cu fosta sa echipă, FC Voluntari (2-1), după ce, în semifinale, a trecut de Universitatea Craiova (3-1 la general).

Stagiunea 2022-2023 a fost aproape perfectă pentru Bergodi şi Sepsi şi a început cu un alt trofeu, Supercupa României, adjudecată după o „remontada” în faţa CFR-ului (2-1). Stagiunea a continuat cu calificarea în play-off-ul Superligii şi „apărarea” trofeului Cupei României, în urma finalei de la Sibiu împotriva echipei noastre, câştigată după loviturile de la departajare.

După plecarea de la Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi a preluat banca Rapidului pentru a treia oară în august 2023, unde a stat pe bancă în 37 de partide şi a obţinut calificarea în play-off-ul sezonului 2023-2024 de pe poziţia secundă.

Din staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj fac parte Luigi Ciarlantini – antrenor secund, Eugeniu Cebotaru – antrenor secund, Eugen Cătalin Anghel – antrenor cu portarii şi Flavius Nistor – preparator fizic.