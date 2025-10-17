Jaqueline Cristian, în semifinală la Japan Open după retragerea lui Naomi Osaka

Jaqueline Cristian a avansat în semifinale la Japan Open, după ce Naomi Osaka s-a retras în sferturi din cauza unei accidentări la piciorul stâng, scrie AP.

Organizatorii turneului au declarat că Osaka, favorita numărul unu, nu și-a revenit după accidentarea suferită la sfârșitul meciului din turul al doilea.

Va fi a treia semifinală a anului pentru Cristian.

Românca va juca în semifinală cu câștigătoarea din partida Tereza Valentova-Olga Danilovic.

Tot vineri, la Japan Open, Sorana Cârstea joacă împotriva elvețiencei Viktorija Golubic în sferturile de finală.