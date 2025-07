Jasper Philipsen abandonează Turul Franței după o cădere violentă la 70 km/h

Belgianul Jasper Philipsen s-a retras din Turul Franței în urma unui accident grav în etapa a treia.

Jasper Philipsen, câștigătorul etapei de deschidere a Turului Franței, a fost nevoit să abandoneze cursa luni după o cădere violentă la 70 km/h, suferind zgârieturi grave la ambii umeri.

The green jersey goes DOWN in the battle for the intermediate sprint and it looks like a bad one 💥

That might be the end of Jasper Philipsen’s Tour de France 💔 pic.twitter.com/oUbuDJzzh2

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2025