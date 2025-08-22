Proprietarul şi preşedintele unui mare club de baschet vrea să schimbe cariera şi să devină antrenor

Fosta vedetă din NBA şi a naţionalei franceze visează să urmeze o carieră de antrenor. În prezent Tony Parker este proprietarul şi preşedintele clubului de baschet din Franţa, ASVEL.

El s-a retras din activitatea de jucător în 2019 după 18 ani petrecuţi în NBA, perioadă în care a câştigat patru trofee de campion şi un premiu de MVP în finala din 2007. În mod surprinzător, într-un interviu acordat publicaţiei L’Équipe, Parker a anunţat că la 43 de ani este pregătit să urmeze o carieră de antrenor.

Visul său este să antreneze o echipă din NBA şi a început deja să obţină diplomele necesare noii meserii. Ultimul examen pentru obţinerea Diplomei de Antrenor Profesionist va fi în luna mai şi ulterior Tony Parker va putea conduce de pe bancă o echipă, anunţă Le Figaro. Dacă îşi va atinge obiectivul, el va renunţa la poziţia de preşedinte şi proprietar de club. De asemenea, Parker vrea ca într-o zi să antreneze echipa naţională a Franţei.