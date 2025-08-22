UTA-Unirea Slobozia și Metaloglobus-Rapid, vineri, în etapa a 7-a a Superligii

UTA Arad-Unirea Slobozia este programat de la ora 19.00.

În 10 martie 2025, UTA – Dinamo 0-2, a fost ultima înfrângere suferită de arădeni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă cinci succese și trei rezultate de egalitate. De cealaltă parte, doar două victorii au bifat ialomițenii în 2025 din postura de vizitatori în SuperLigă (9 mai, Gloria Buzău – Unirea 0-3; 10 august, FCSB – Unirea 0-1), interval în care au mai înregistrat afară trei remize și șapte partide pierdute, scrie LPF în avancronica partidei.

UTA și Unirea s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, de trei ori. Arădenii s-au impus în primul duel (5 aprilie 2024, Unirea – UTA 0-1), celealte două partide fiind câștigate de gruparea din Slobozia.

Etapa continuă de la ora 21.30 cu meciul FC Metaloglobus București-FC Rapid București.

Metaloglobus a pierdut toate cele trei jocuri disputate pe teren propriu în acest sezon: 1-4 U Cluj, 0-3 Petrolul, 0-1 Dinamo. În 8 februarie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0, a fost singura înfrângere suferită de giuleșteni în precedentele 11 deplasări din campionat, în rest patru victorii și șase rezultate de egalitate.

Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă, ultima dispută directă având loc pe 28 martie 2021, Metaloglobus – Rapid 2-4 (C. Bolohan, P Goge – autogol / A. Bălan, A. Sefer, C. Hlistei, R. Ilie).