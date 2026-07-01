Juventus transferă pentru 16 milioane de euro un talent de la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu

Juventus Torino a anunțat miercuri transferul tânărului atacant Jeff Ekhator, în vârstă de 19 ani, de la echipa patronată de Dan Șucu, una dintre cele mai importante plecări din această perioadă de mercato de la formația din Genova.

Potrivit comunicatului oficial al clubului Juventus, transferul este evaluat la 16 milioane de euro, sumă plătibilă în trei exerciții financiare. La aceasta se adaugă costuri auxiliare de până la 400.000 de euro, precum și bonusuri de performanță de până la 2 milioane de euro, în funcție de obiectivele atinse. În total, pachetul financiar poate urca astfel la 18,4 milioane de euro.

Ekhator a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031 cu Juventus, devenind unul dintre cei mai promițători tineri atacanți din fotbalul italian.

Născut la Genova, jucătorul și-a petrecut întreaga carieră la Genoa, unde a crescut în academie de la vârsta de opt ani și a ajuns ulterior în prima echipă. A debutat în Serie A în 2024 și a adunat 57 de apariții oficiale, marcând cinci goluri.

Ekhator este singurul fotbalist născut în 2006 care a disputat cel puțin 50 de meciuri în Serie A în ultimele două sezoane. Totodată, este cel mai tânăr dintre jucătorii italieni cu minimum 50 de apariții în ultimele două stagiuni în primele cinci campionate ale Europei și ligile secunde aferente.

Evoluțiile sale la nivel de club i-au adus și promovarea la prima reprezentativă a Italiei. După ce a fost component de bază al selecționatelor de juniori și tineret, Ekhator a debutat pentru prima reprezentativă a Italiei pe 7 iunie, în partida cu Grecia, în care a contribuit la victoria echipei sale cu o pasă decisivă.

Mutarea reprezintă una dintre cele mai importante vânzări realizate de Genoa de la preluarea clubului de către Dan Șucu.