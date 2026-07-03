Legendarul Didier Dinart, campion mondial cu Franța, preia naționala de handbal a Luxemburgului

În vârstă de 49 de ani, Dinart revine astfel în apropierea Franței, după ce în ultimii doi ani a pregătit reprezentativa Muntenegrului, alături de care a participat la Campionatul European din ianuarie.

La scurt timp după anunțul numirii sale, Federația Muntenegreană de Handbal a confirmat încheierea colaborării cu tehnicianul francez, al cărui contract a expirat după barajul pierdut cu Slovenia pentru calificarea la Campionatul Mondial 2027.

„Nu a fost o decizie ușoară, deoarece în perioada petrecută în Muntenegru am construit relații excelente cu jucătorii, staff-ul tehnic, oamenii din federație și cu toți cei implicați în handbalul muntenegrean. Sunt mândru de perioada petrecută împreună și recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată. Totuși, am decis să accept oferta reprezentativei Luxemburgului, în primul rând din motive familiale și având în vedere planurile mele pe termen lung. Din toată inima le doresc mult succes celor din Muntenegru în toate provocările viitoare și sunt convins că această echipă are valoarea necesară pentru a obține rezultate importante”, a declarat Dinart.

Luxemburg, pe locul 34 în Europa

Federația Luxemburgheză de Handbal a subliniat, la rândul său, că a reușit să atragă „una dintre cele mai mari personalități din istoria handbalului internațional”, apreciind că experiența, expertiza și profesionalismul francezului vor reprezenta atuuri importante pentru dezvoltarea echipei naționale și a handbalului luxemburghez.

Dinart, campion mondial cu Franța în calitate de selecționer în 2017 și dublu campion olimpic ca jucător, a explicat că a acceptat oferta datorită proiectului pe termen lung propus de oficialii luxemburghezi.

Pe lângă funcția de selecționer, Dinart va avea atribuții extinse, urmând să coordoneze dezvoltarea sectorului masculin și a performanței în cadrul federației.

Luxemburg ocupă locul 34 în clasamentul Federației Europene de Handbal și s-a calificat o singură dată la un turneu final major, la Campionatul Mondial din 1958.

Prima misiune a lui Didier Dinart va fi campania de calificare la Campionatul European din 2028, unde Luxemburg va evolua într-o grupă dificilă, alături de Suedia, Macedonia de Nord și Grecia.