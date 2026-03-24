Legendarul jucător de golf Tiger Woods revine în competiții la nivel profesionist, la 50 de ani

De cinci ori câștigător la Augusta, Tiger Woods va intra în echipa Jupiter Links GC în finala TGL, au anunțat marți organizatorii competiției.

Formația pe care Woods o conduce din postura de căpitan trebuie să câștige două meciuri pentru a obține titlul. Jupiter Links a pierdut primul duel al finalei, disputată în sistem „cel mai bun din trei”, în fața celor de la Los Angeles Golf Club, iar un eventual succes în meciul următor ar trimite confruntarea în decisiv.

Revenirea lui Woods vine după o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Americanul a suferit în octombrie 2025 o nouă operație la spate – a șaptea intervenție de acest tip din 2014 – pentru repararea unui disc lombar afectat.

În plus, cu o lună înainte de turneul Masters din 2025, el a suferit o ruptură de tendon ahilian. Însă, a declarat recent că s-a recuperat complet, ultimul obstacol fiind readaptarea la efort la nivelul spatelui.

Woods nu a mai participat la un turneu oficial din 2024, de la The Open Championship. Finala TGL reprezintă primul pas într-un posibil program de revenire.

Woods ar putea participa pentru a 27-a oară la turneul Masters

După această competiție, el ar putea lua startul și în Hoag Classic, din circuitul PGA Tour Champions, pentru a-și testa condiția fizică într-un format de trei runde, unde regulile îi permit utilizarea unui cart de golf.

Ulterior, Woods ar urma să se pregătească pentru cea de-a 27-a participare din carieră la Masters, turneu unde a dominat timp de aproape trei decenii. Primul său titlu la Augusta a venit în 1997, iar cel mai recent în 2019.

Doar Jack Nicklaus are mai multe trofee Masters decât Woods, iar o eventuală participare în 2026 i-ar oferi americanului o șansă, fie și redusă, de a egala recordul.

În același timp, Woods vizează și statutul de cel mai vârstnic câștigător din istoria competiției, record deținut în prezent tot de Nicklaus.

Chiar dacă șansele sale sunt considerate limitate după o absență îndelungată, Woods a afirmat în repetate rânduri că nu intră într-un turneu dacă nu crede că poate câștiga.