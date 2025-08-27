Leo Bolgado, de la CFR, suspendat trei etape. Rapid şi FCSB, amendate după incidentele din Superligă

Fundaşul brazilian Leo Bolgado (27 de ani), de la CFR Cluj, a fost suspendat pentru trei etape şi amendat cu 5.000 de lei, după eliminarea directă din meciul Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1, din etapa 7. În acel joc, eroarea lui Bolgado a dus la primul gol încasat de echipa sa şi ulterior a lovit cu pumnul un adversar, gest care a condus la cartonaşul roşu primit.

Ca urmare, acesta va rata meciurile cu FCSB, Metaloglobus şi UTA Arad.

De asemenea, cluburile FC Rapid 1923 şi FCSB au fost sancţionate pentru incidentele de la derbiul direct din etapa a şasea, încheiat 2-2.

Giuleştenii au primit o amendă de 10.000 de lei, iar roş-albaştrii 5.000 de lei, pentru comportamentul necorespunzător al suporterilor.