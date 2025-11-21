Un psihiatru explică ce impact are lipsa ordinii în viața ta și care sunt beneficiile unui om ordonat

Deși atunci când suntem mici acest lucru ni se pare o neplăcere, cu timpul devine clar cât de importantă este ordinea în viața noastră, un aspect pe care psihiatrul Enrique Rojas îl susține pe rețelele sale sociale, unde împărtășește unele dintre sfaturile învățate de-a lungul anilor de profesie și care stau la baza învățăturilor sale, scrie 20minutos.
„Cine are o bună educație a voinței este cine a lucrat în profunzime la ordine și constanță”, explica de ceva timp specialistul în psihiatrie într-o postare pe contul său de Instagram. „Dacă bătălia ordinii în viața personală se amână și nu are loc în primii ani, ne va costa mult mai mult. Fără o bază sau o rampă de lansare, obținerea anumitor valori va presupune mult efort până când acestea vor deveni parte din comportamentul obișnuit”.
Pentru Enrique Rojas, ordinea ne oferă patru mari beneficii, nu întotdeauna luate în considerare, dar care pot fi esențiale de-a lungul vieții, motiv pentru care subliniază importanța de a o insufla încă din copilărie.
Pentru Rojas, ordinea este ceva fundamental pentru dezvoltarea personală și subliniază că este mult mai ușor de dobândit dacă face parte din viața noastră încă din copilărie — un lucru esențial, deoarece poate transforma pozitiv diferite aspecte ale vieții noastre.