Un psihiatru explică ce impact are lipsa ordinii în viața ta și care sunt beneficiile unui om ordonat

Deși atunci când suntem mici acest lucru ni se pare o neplăcere, cu timpul devine clar cât de importantă este ordinea în viața noastră, un aspect pe care psihiatrul Enrique Rojas îl susține pe rețelele sale sociale, unde împărtășește unele dintre sfaturile învățate de-a lungul anilor de profesie și care stau la baza învățăturilor sale, scrie 20minutos.

Patru beneficii ale ordinii

„Cine are o bună educație a voinței este cine a lucrat în profunzime la ordine și constanță”, explica de ceva timp specialistul în psihiatrie într-o postare pe contul său de Instagram. „Dacă bătălia ordinii în viața personală se amână și nu are loc în primii ani, ne va costa mult mai mult. Fără o bază sau o rampă de lansare, obținerea anumitor valori va presupune mult efort până când acestea vor deveni parte din comportamentul obișnuit”.

Pentru Enrique Rojas, ordinea ne oferă patru mari beneficii, nu întotdeauna luate în considerare, dar care pot fi esențiale de-a lungul vieții, motiv pentru care subliniază importanța de a o insufla încă din copilărie.

Ne conduce spre a fi mai liberi și responsabili . „Maturitatea psihologică se dobândește pas cu pas, prin muncă și depășirea frustrărilor”, explică Rojas. Dacă totul se obține din prima și fără efort, nu se confruntă frustrarea de a nu reuși. Eșecul ne determină să încercăm din nou și să învățăm din proces.

. Oferă pace interioară și exterioară . Rojas vorbește despre liniște și serenitate: „Ești în realitate, cu picioarele pe pământ, fără a-ți dori prea multe lucruri și fără a pretinde fapte imposibile”.

. Bucurie și eficiență . Acesta este un alt beneficiu al menținerii unei vieți ordonate. „Este recompensa efortului și a perseverenței. Timpul se dilată și ai senzația că reușești să faci totul, dacă am fost capabili să nu ne risipim”.

. Grijă pentru detaliile mici . „A pune iubire în lucrurile mărunte, a te strădui să le faci cu inimă și cu minte și a realiza sarcinile cu calm, încet”, este un alt aspect de care beneficiază cei care mențin ordinea.

Pentru Rojas, ordinea este ceva fundamental pentru dezvoltarea personală și subliniază că este mult mai ușor de dobândit dacă face parte din viața noastră încă din copilărie — un lucru esențial, deoarece poate transforma pozitiv diferite aspecte ale vieții noastre.