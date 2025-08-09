Prima pagină » Sport » Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a șaptea din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul meciurilor din etapa a șaptea a Superligii, care se desfășoară între 22 și 25 august.
Cosmin Pirv
09 aug. 2025, Sport

Etapa a șaptea începe vineri, 22 august, și se încheie luni, 25 august.

Iată programul:

Vineri, 22 august

Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia

Ora 21.30 Metaloglobus București – FC Rapid

Sâmbătă, 23 august

Ora 18.45 FC Botoșani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo

Duminică, 24 august

Ora 16.15 Oțelul Galați – CFR 1907 Cluj

Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Ora 21.30 FCSB – FC Argeș

Luni, 25 august

Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanța.