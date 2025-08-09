Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a șaptea din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a șaptea a Superligii, care începe în 22 august.
Etapa a șaptea începe vineri, 22 august, și se încheie luni, 25 august.
Iată programul:
Vineri, 22 august
Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia
Ora 21.30 Metaloglobus București – FC Rapid
Sâmbătă, 23 august
Ora 18.45 FC Botoșani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo
Duminică, 24 august
Ora 16.15 Oțelul Galați – CFR 1907 Cluj
Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
Ora 21.30 FCSB – FC Argeș
Luni, 25 august
Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanța.