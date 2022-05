Locurile de desfăşurare a Cupei Mondiale FIFA 2026 vor fi anunţate pe 16 iunie

Având în vedere că se anticipează că Mexic şi Canada vor avea fiecare câte trei stadioane gazdă, iar în total sunt planificate 16, există 16 locaţii americane care se luptă pentru restul de 10 locuri pe listă.

În fapt, acest număr creşte la 17, considerând că două stadioane din zona Los Angeles, Rose Bowl şi SoFi Stadium, au fost enumerate ca posibilităţi în cazul în care se va reuşi, aşa cum se aşteaptă.

Rose Bowl a fost scena finalei Cupei Mondiale FIFA din 1994.

SoFi Stadium este cel mai scump stadion din lume, locul de desfăşurare a Super Bowl din acest an şi urmează să găzduiască o mare parte din ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Los Angeles 2028.

Camping World Stadium din Orlando se alătură Rose Bowl ca fiind singurul loc propus în SUA care a fost folosit pentru Cupa Mondială din 1994 şi, alături de cel din Pasadena, este singurul din SUA care nu găzduieşte o echipă de fotbal din National Football League (NFL).

Stadionul Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Gillette Stadium din apropiere de Boston, Paul Brown Stadium din Cincinnati, AT&T Stadium din Dallas - care, înainte de SoFi Stadium, ar putea pretinde că este cel mai scump din lume - NRG Stadium din Houston, Hard Rock Stadium din Miami şi Arrowhead Stadium din Kansas City au fost toate propuse ca fiind candidate.

Levi's Stadium din Santa Clara - casa echipei San Francisco 49ers -, Lumen Field din Seattle, Lincoln Financial Field din Philadelphia, M&T Bank Stadium din Baltimore, Empower Field at Mile High din Denver, Nissan Stadium din Nashville şi MetLife Stadium, din New Jersey, dar care reprezintă şi oraşul New York în acest context, completează lista candidaţilor.

M&T Bank Stadium cuprinde şi Washington D.C., după ce candidatura pentru a aduce meciuri în capitala SUA a fuzionat cu efortul Baltimore-Maryland 2026.

Edmonton, Toronto şi Vancouver ar urma să organizeze meciuri în Canada, pe Commonwealth Stadium, BMO Field şi BC Place.

Guadalajara, Mexico City şi Monterrey, pe Estadio Akron, Estadio Azteca şi Estadio BBVA, alcătuiesc lotul mexican.

FIFA anunţă evenimentul din 16 iunie ca fiind un „anunţ major" şi se aşteaptă să fie dezvăluite şi meciurile pe care le vor organiza stadioanele.

MetLife Stadium a fost sugerat ca loc de desfăşurare a finalei în caietul de sarcini al candidaturii reuşite a Statelor Unite, iar Atlanta şi Dallas au fost propuse pentru semifinale.

„În conformitate cu etapele anterioare ale procesului de selecţie pentru Cupa Mondială FIFA 2026, orice anunţ va fi făcut în interesul fotbalului, luând în considerare nevoile tuturor părţilor interesate implicate, deoarece ne propunem să punem bazele pentru ca turneul să se desfăşoare cu succes în toate cele trei ţări", a declarat preşedintele Asociaţiei de Fotbal din America Centrală şi Caraibe (CONCACAF), Victor Montagliani.

„Nu putem decât să reiterăm aprecierea noastră faţă de toate oraşele şi faţă de cele trei asociaţii membre pentru eforturile şi dedicarea lor în acest proces."

O delegaţie a FIFA a putut vizita stadioanele aflate în competiţie pentru selecţie, procesul fiind întârziat de pandemia COVID-19.

Iniţial, fusese planificat ca locurile de organizare să fie anunţate la începutul anului 2021.

Cupa Mondială FIFA nu a mai fost organizată niciodată în trei ţări.

Canada nu a mai găzduit niciodată evenimentul, dar Mexicul a fost singura gazdă în 1970 şi 1986.

Azteca a fost locul unde s-a desfăşurat finala în ambele ocazii.