Manchester City a câştigat titlul în Premier League. Pep Guardiola, de neoprit în Anglia: cinci titluri în şase ani

Arsenal Londra a pierdut sâmbătă, în deplasare, partida cu Nottingham Forest. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 19 de atacantul nigerian Taiwo Awoniyi.

Gazdele au obţinut o victorie foarte importantă în cursa pentru evitarea retrogradării, având şase puncte în plus faţă de poziţia care duce în liga inferioară. Totodată, Nottingham a decis lupta pentru titlu deoarece Arsenal, aflată pe locul 2, nu o mai poate ajunge pe Manchester City, de pe primul loc.

Arsenal mai are de disputat o partidă şi are cu patru puncte mai puţin faţă de City. Noua campioană, însă, mai are de disputat trei partide până la finalul campionatului. Prima va fi duminică în compania rivalilor de la Chelsea.

Este pentru a cincea oară când echipa lui Pep Guardiola câştigă Premier League în şase sezoane.