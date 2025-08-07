Universitatea Craiova întâlnește Spartak Trnava, în turul 3 preliminar al UEFA Conference League

Câștigătoarea dublei va evolua în play-off-ul competiției contra învingătoarei dintre Viking FK (Norvegia) și Istanbul Başakşehir (Turcia).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi vine după un parcurs perfect pe teren propriu în acest sezon, cu trei victorii consecutive, inclusiv un 4-0 cu FK Sarajevo în turul precedent. Atacantul Assad Al-Hamlawi, autor al unui hattrick în acea partidă, este văzut ca noul om decisiv din ofensiva oltenilor.

„Trnava este o echipă mult mai bună decât Sarajevo, foarte agresivă și cu o tranziție pozitivă rapidă. Trebuie să avem echilibru mental și să fim eficienți în fața porții”, a declarat Mirel Rădoi la conferința premergătoare meciului.

De cealaltă parte, Spartak Trnava conduce clasamentul în Slovacia după două victorii clare și vine după o dublă reușită cu Hibernians (victorii cu 2-1 și 5-1). Formația slovacă este antrenată de Michal Scasny, numit în funcție la 1 iulie, care a schimbat filosofia de joc într-una ofensivă, cu presing avansat și acțiuni rapide pe flancuri.