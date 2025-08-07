Naomi Osaka se califică în finala turneului de la Montreal, cea mai importantă din ultimii trei ani

Aceasta este cea mai importantă finală pentru Osaka din 2022 încoace, când juca ultimul act la Miami, pierdut cu Iga Swiatek.

În semifinala disputată cu Tauson, Osaka a salvat șapte dintre cele nouă mingi de break oferite și a fructificat patru dintre cele cinci oportunități proprii. După un prim set dominat autoritar, al doilea a fost mult mai echilibrat: Tauson a revenit de două ori de la un break în urmă și a trimis setul în tiebreak, unde a avut chiar două mingi de set.

Totuși, experiența și calmul lui Osaka au făcut diferența – aceasta a închis meciul la a doua minge de meci, după o oră și 48 de minute.

În finală, Naomi Osaka o va înfrunta pe revelația turneului: canadianca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.

Pentru Osaka, aceasta este a cincea finală de turneu WTA 1000 din carieră și prima în orașul canadian. Dacă va câștiga trofeul, va fi primul ei titlu WTA de la Australian Open 2021 încoace.