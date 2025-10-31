Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong

Românca a început meciul bine, câștigând primul game, însă Fernandez a preluat rapid controlul jocului, adjudecându-și primele trei game-uri consecutive și impunând ritmul setului inaugural. Cîrstea a încercat să revină, dar nu a reușit să fructifice șansele de break, iar setul s-a încheiat 6-4 în favoarea canadiancei.

Setul secund a urmat aceeași tendință, Fernandez menținându-și consistența și agresivitatea, în timp ce Sorana a salvat două mingi de meci și a revenit de la 1-5 la 4-5, însă nu suficient pentru a schimba soarta meciului. În cele din urmă, Fernandez s-a impus tot cu 6-4, încheind duelul în două seturi, după o oră și 44 de minute.

Canadianca s-a calificat astfel în semifinale, unde o va întâlni pe compatrioata sa Victoria Mboko (19 ani, 21 WTA), care a trecut de rusoaica Anna Kalinskaia, care s-a retras la scorul de 1-6, 1-3.

Pentru prezența în sferturi, Sorana Cîrstea a obținut 54 de puncte în clasamentul WTA, în care urmează să avanseze o poziție, și un premiu în valoare totală de 6.815 dolari.