Sorana Cîrstea o va întâlni pe Leylah Fernandez în sferturile de finală la Hong Kong

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong după un meci dramatic cu australianca Ajla Tomljanovic, pe care a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3.

Cîrstea, care a primit un wild card pentru turneu, a pierdut primul set, dar a reușit să revină și să controleze meciul în seturile următoare. Deși partida a fost „destul de neobișnuită”, Cîrstea nu a riscat niciodată să piardă controlul și a reușit să se impună după aproape două ore de joc.

În cealaltă parte a tabloului, Leylah Fernandez, cap de serie numărul 2, a avut o zi mult mai liniștită. Canadianca, care a ajuns în finala US Open acum patru ani (2021), a avut nevoie de puțin peste o oră pentru a o elimina pe Eva Lys din Germania, cu scorul 6-4, 6-1.

Lys a avut un sezon remarcabil, sărind de la locul 100 la locul 50 în clasamentul WTA, dar nu a putut face față ritmului impus de Fernandez.

Cîrstea vs Fernandez promite să fie cel mai disputat meci al sferturilor de finală. Românca vine după o victorie convingătoare în fața unei jucătoare experimentate, iar canadianca este în formă excelentă și caută să-și mențină dinamica pozitivă.

În partea de sus a tabloului, Cristina Bucsa (Spania) a creat surpriza zilei, eliminând-o pe Emiliana Arango (Columbia), cap de serie numărul 8, cu 6-2, 6-4. Columbiana nu a reușit să repete forma bună din Mexic și China.

Australianca Maya Joint, cap de serie 5, a trecut fără probleme de slovaca Viktoria Morvayova (calificată), care juca în primul său turneu WTA, cu 6-1, 6-4.

Rezultate complete miercuri, 29 octombrie:

Bucsa (ESP) – Arango (COL) [8]: 6-2, 6-4

Joint (AUS) [5] – Morvayova (SVK) [Q]: 6-1, 6-4

Cîrstea (ROU) [WC] [7] – Tomljanovic (AUS): 4-6, 6-4, 6-3

Fernandez (CAN) [2] – Lys (GER): 6-4, 6-1.