Tânăra canadiană Mboko câștigă Openul de la Hong Kong, al doilea titlu WTA

Mboko a învins-o pe spaniolă cu 7-5, 6-7 (9/11), 6-2 la Victoria Park, adăugând coroana de la Hong Kong la victoria sa de la Openul Canadei din august.

Mboko, care se află la cel mai înalt nivel al carierei sale, locul 21 în lume, a învins-o pe finalista US Open 2021 și compatrioata sa canadiană Leylah Fernandez în trei seturi în semifinalele de sâmbătă.

Împotriva jucătoarei de 27 de ani Bucsa, care ocupă locul 68 în clasament, serviciul puternic și loviturile de fond ale lui Mboko au epuizat-o treptat pe adversara sa în aproape trei ore.

„A fost o săptămână incredibilă”, a declarat tânăra sportivă, care era pe locul 350 la sfârșitul anului trecut și a avut tatăl ei în tribune.

„Ce meci, sunt atât de obosită acum. Cristina m-a împins cu adevărat la limită.”

Mboko a câștigat primul set, apoi a început al doilea în același mod, înainte de a conduce cu 3-0 și de a avea titlul la îndemână.

Dar Bucsa, care urmărea primul său titlu la simplu, a câștigat trei game-uri consecutive pentru a egala setul la 3-3, apoi a supraviețuit unui punct de campionat în tie-break pentru a forța un set decisiv.

Mboko și-a recăpătat echilibrul în setul final și a încheiat meciul când adversara ei a trimis o minge în fileu.

Tot duminică, în China, rusoaica Anna Blinkova a câștigat Jiangxi Open cu o victorie de 6-3, 6-3 împotriva austriecei Lilli Tagger.