Manchester United, șocant eliminată de Grimsby Town

Pe arena Blundell Park, cu doar 9.000 de locuri, gazdele au început în forță și au intrat la pauză cu 2-0 pe tabelă. United a reușit să egaleze în ultimele minute prin Bryan Mbeumo și Harry Maguire, însă tot Mbeumo a ratat penaltiul decisiv la loviturile de departajare, trimițând mingea în bară.

Explozia de bucurie a fanilor lui Grimsby a fost de nedescris, aceștia invadând terenul pentru a sărbători calificarea istorică, potrivit AP.

Deși Ruben Amorim a trimis pe teren jucători aduși pentru peste 200 de milioane de lire sterline, printre care Mbeumo, Matheus Cunha și Benjamin Sesko, Manchester United a părăsit competiția încă din turul secund, fază pe care nu o mai atinsese din 2014, când era umilită de MK Dons cu 4 la 0.

Rezultatul pune o presiune uriașă pe antrenorul portughez Ruben Amorim, care are doar 16 victorii în 44 de meciuri de când a preluat echipa. Manchester United nu are niciun succes în primele trei etape din acest sezon, iar după locul 15 ocupat anul trecut în Premier League, semnele crizei devin tot mai evidente.