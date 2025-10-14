Scrimă: Ștefan Popa a cucerit aurul la Napoli

După ce a trecut de Antonio Di Domenico (Italia) cu 15-7, Ștefan Popa l-a învins în optimi pe Tommaso Cuttica (Italia) cu 15-6, apoi pe britanicul Alex Nicholas cu 15-8.

În semifinale a avansat după abandonul adversarului Andrea Bossalini, iar în finală s-a impus cu 15-10 în fața italianului Valentino Monaco, obținând aurul european.

ANS transmite că și ceilalți spadasini români au obținut rezultate notabile: Horia Mladin – victorie în primul tur (15-12 cu Enrico Di Vaio), eliminat în turul doi; Andrei Lazăr – calificat direct în turul secund, învins de Simone Bellagamba; Mihai Slave – victorie la Mayadanava Samarathunga (15-8), apoi înfrângere cu Lorenzo Balelli; Francesco Uberti și Mihai Popa – opriți în faza grupelor.