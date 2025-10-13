Marc Márquez, campionul mondial din MotoGP, a fost operat cu succes la omoplatul drept

Pilotul spaniol, implicat într-un accident în cursa din Indonezia, suferise o fractură la baza apofizei coracoide și leziuni ale ligamentelor acromioclaviculare. Inițial, medicii optaseră pentru un tratament conservator, dar, după o săptămână de imobilizare, stabilitatea zonei afectate nu era suficientă, iar riscul de instabilitate reziduală a impus operația, anunță luni echipa Ducati într-un comunicat oficial..

Intervenția a avut loc la Hospital Ruber Internacional din Madrid, echipa medicală fiind aceeași care îl evaluase cu șapte zile înainte.

Ducati a precizat că Marc Márquez se află acum acasă și își continuă procesul de recuperare, iar evoluția sa va stabili momentul revenirii în competiție. În mod sigur, pilotul va lipsi de la Grand Prix-urile din Australia și Malysia, în timp ce disponibilitatea sa pentru ultimele curse din Portimao și Valencia rămâne incertă.

Prezența la ultima etapă este deosebit de importantă, deoarece include și testul oficial pentru Ducati Desmosedici GP26, modelul pentru sezonul viitor din campionat.

Márquez, în vârstă de 32 de ani, își asigurase deja titlul mondial în acest sezon de la finalul lunii septembrie, la Marele Premiu al Japoniei. La etapa din Australia, programată la finalul săptămânii, pilotul spaniol va fi înlocuit la Ducati de pilotul de rezervă, Michele Pirro.