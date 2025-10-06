MotoGP. Marc Márquez va lipsi de la etapele din Australia și Malaezia, din motive medicale

Campionul mondial Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) va rata următoarele două curse din calendarul MotoGP, din Australia și din Malaezia, după ce investigațiile medicale efectuate la revenirea sa în Madrid au confirmat o fractură la baza procesului coracoid și o leziune ligamentară la umărul drept.

Potrivit echipei medicale de la Ruber International Hospital, nu este necesară intervenția chirurgicală, iar leziunea nu are legătură cu accidentările anterioare, anunță luni echipa într-un comunicat oficial. Examinările clinice și radiologice au confirmat lipsa deplasării semnificative a osului.

Tratamentul va fi conservator, bazat pe repaus și imobilizarea umărului afectat până la consolidarea completă a fracturii. Marc Márquez va fi supus verificărilor săptămânale, iar evoluția stării sale va determina data exactă a revenirii în competiție.

Pilotul spaniol a declarat: „Din fericire, accidentarea nu este gravă, dar este important să respectăm planul de recuperare. Obiectivul meu este să revin înainte de finalul sezonului, dar fără a grăbi lucrurile peste recomandările medicilor. Atât obiectivele mele personale, cât și cele ale echipei au fost atinse, acum prioritatea este să mă refac complet și să revin la 100%”.

Márquez s-a accidentat după ce s-a acroșat cu pilotul Aprilia Marco Bezzecchi, în virajul 7 din primul tur în cadrul etapei din Indonezia, duminică. Aceasta va fi prima absență semnificativă a lui după ce a devenit campion mondial în sezonul curent.