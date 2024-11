Mark Cavendish îşi încheie cariera în stil mare. Victorie în ultima cursă din Singapore

„Mi-am dat seama în ultimele cinci tururi că sunt ultimii 15 kilometri din cariera mea. Am fost la limită din cauza căldurii, nu am mai concurat de la Turul Franţei, dar mi-am dorit atât de mult această victorie", a declarat emoţionat Cavendish după cursă.

Cavendish are un palmares impresionant: record de victorii de etapă în Turul Franţei (35), titlu mondial în 2011, medalie de argint la Jocurile Olimpice din 2016 şi trei titluri mondiale la Madison pe pistă.

Deşi planificase să se retragă în 2023, un accident în Turul Franţei l-a determinat să mai continue un an. Luna trecută, eforturile sale în sport au fost recunoscute oficial când a fost înnobilat la Castelul Windsor.

„Sunt norocos că am făcut ceea ce iubesc timp de aproape 20 de ani. Am realizat tot ce am putut pe bicicletă şi acum sunt gata să văd ce îmi rezervă următorul capitol", a scris Cavendish pe Instagram înainte de ultima sa cursă.

