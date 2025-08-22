FRG înființează Consiliul Campionilor și noi comisii pentru dezvoltarea gimnasticii

Federația Română de Gimnastică a anunțat vineri înființarea Consiliului Campionilor și a două noi comisii – Dezvoltare și Inovare și „Împreună pentru succes” – în prima ședință a Comitetului Executiv din mandatul 2025–2028.

Prima ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică (FRG) din mandatul 2025–2028 a avut loc vineri, cu principalele puncte pe ordinea de zi fiind stabilirea criteriilor de selecție pentru Gimnastica Artistică Masculină, prezentarea situației financiare și completarea regulamentului de conduită, potrivit comunicatului remis de forul național.

În cadrul ședinței, FRG a înființat Consiliul Campionilor, precum și două noi structuri – Comisia de Dezvoltare și Inovare și Comisia „Împreună pentru succes” – menite să sprijine activitatea și performanța sportivilor români.

De asemenea, au fost aprobate comitetele tehnice, după cum urmează:

Gimnastică Artistică Feminină – Președinte: Angela Gabriela Cacoveanu; Membri: Liliana Cosma, Carina Franiov, Valerian Nicolae Forminte, Ana Maria Iordache, Claudiu Cristian Moldovan, Adela Olimpia Popa, Corina Ungureanu, Daniela Trandafir

Gimnastică Artistică Masculină – Președinte: Marton Monika Buzescu; Membri: Sebastian Bratan, Adrian Durla, Ionuț Corlaci, Adrian Meleancă, Robert Bălan, Robert Pașca, Viorel Lataretu, Ermil Popescu

Gimnastică Aerobică – Președinte: Laura Cristache; Membri: Mădălina Cioveie, Mariana Mezei, Ramona Haidu, Cristina Spînu, Cristina Dulgheroiu, Bogdan Banta, Elza Farcuța, Cristina Antonescu

Gimnastică pentru Toți și Gimnastică Acrobatică – Președinte: Valentin Badea; Membri: Nicoleta Andrei, Andreea Selariu, Raluca Chimu, Annemarie Duncan, Florica Iordache, Gabriel Popescu, Delia Potra, Olga Stamate.