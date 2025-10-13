Gimnasta Amalia Lică a câştigat medalia de bronz la individual în cadrul Cupei Mondiale a Cluburilor

Amalia Lică, antrenată de Adriana Mitroi, a încheiat competiţia cu un total de 112,850 puncte, acelaşi punctaj cu sportiva americană Rin Keys (Burlo/Pacific), care a ocupat poziţia a doua datorită criteriului de departajare. Victoria i-a revenit ucrainiencei Taisiia Onofriichuk (Deriugina School), care s-a impus clar cu 120,300 puncte, obţinând cel mai bun punctaj la toate cele patru obiecte.

Reprezentanta României a avut evoluţii constante la toate obiectele, obţinând următoarele note: cerc – 29,200 (locul 2), minge – 27,300 (locul 5), măciuci – 28,750 (locul 3), panglică – 27,600 (locul 4).

Clasament individual compus – primele 5 locuri: 1. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) – 120,300 puncte; 2. Rin Keys (SUA) – 112,850 puncte; 3. Amalia Lică (România) – 112,850 puncte; 4. Mariia Borisova (AIN) – 112,100 puncte; 5. Polina Karika (Ucraina) – 110,100 puncte.

Clubul ACS Dandri a ocupat locul al cincilea, cu un total de 306.400 puncte, alături de Amalia Lică evoluând şi Ileana Duţu şi junioara Patricia Stanciu.

Deriugina School din Ucraina a devenit noua campioană mondială, într-o finală extrem de strânsă. Echipa formată din Taisiia Onofriichuk, Polina Karika şi Liubov Gorashchenko s-a impus, cu 326.150 puncte, în faţa formaţiei AIN2 (Sky Grace Gymnasts din Rusia – Mariia Borisova, Uliana Ianus şi Ksenia Savinova), care a încheiat cu 324.100p, diferenţa fiind de doar 0,050 puncte înaintea ultimului exerciţiu.

Echipa Burlo/Pacific din Statele Unite ale Americii, cu Rin Keys, Megan Chu şi Anna Filipp, a completat podiumul, cu 319.350 puncte.