Internaționalul brazilian Gleison Bremer, de la Juventus Torino, va fi operat la genunchi

Fundașul brazilian Gleison Bremer va fi supus unei operații la genunchiul stâng din cauza unei leziuni a meniscului medial, anunță clubul de fotbal Juventus Torino luni.

Bremer a efectuat luni dimineață un consult la Lyon, la doctorul Bertrand Sonnery-Cottet, după ce a acuzat dureri persistente în ultimele săptămâni, se arată într-un comunicat oficial al clubului torinez.

Examinările au confirmat necesitatea unei meniscectomii artroscopice selective, aceeași zonă fiind deja operată în trecut.

Internaționalul brazilian va lipsi cel puțin patru până la șase săptămâni, ceea ce înseamnă că nu va reveni înainte de finalul pauzei internaționale din noiembrie.