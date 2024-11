Materazzi este dispus să discute cu Zidane pentru prima dată după incidentul din finala Campionatului Mondial din 2006

Materazzi a subliniat că nu mai aşteaptă scuze din partea fostului star al Franţei, dar că ar accepta cu deschidere o discuţie acum, la 17 ani de la acel moment controversat.

Finala Cupei Mondiale din 2006 a fost memorabilă nu doar pentru triumful Italiei la loviturile de departajare, ci şi pentru felul în care s-a încheiat cariera strălucită a lui Zidane. În minutul 110 al meciului de la Berlin, Zidane a fost eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Materazzi, un gest care a şocat lumea fotbalului. Italia avea să câştige titlul mondial, cel de-al patrulea din istoria sa, dar incidentul rămâne unul dintre cele mai discutate momente din istoria Cupei Mondiale.

Într-un interviu recent citat de Goal, Materazzi a declarat că nu a avut niciodată o relaţie cu Zidane, nici înainte, nici după acel meci. Totuşi, el şi-a exprimat respectul pentru fostul mijlocaş al Franţei, atât ca jucător, cât şi ca antrenor, Zidane fiind cunoscut pentru succesul său pe banca tehnică a echipei Real Madrid, unde a câştigat trei Ligi ale Campionilor consecutive.

„Nu am vorbit cu Zinedine Zidane de atunci, nu am vorbit niciodată cu el înainte şi nu am vorbit nici după. Nu avem o relaţie. Este o legendă a fotbalului şi am mult respect pentru el, ca jucător şi antrenor. Nu mai caut să primesc scuze, dar aş fi bucuros să am o conversaţie cu el acum, după atâţia ani. Nu ar fi nicio problemă,” a spus Materazzi.

Cariera lui Zidane s-a încheiat într-o notă dramatică după acea finală, dar francezul a continuat să scrie istorie în fotbal ca antrenor. La conducerea Real Madrid, el a devenit unul dintre cei mai de succes antrenori din toate timpurile, câştigând trei trofee consecutive în Liga Campionilor.

După Cupa Mondială din 2022, Zidane a fost legat de postul de selecţioner al Franţei, dar Federaţia Franceză de Fotbal a decis să-i prelungească mandatul lui Didier Deschamps până în 2026.