McLaren domină antrenamentele finale la GP-ul Olandei

McLaren a confirmat din nou superioritatea la Marele Premiu al Olandei. Lando Norris a câștigat și cea de-a treia sesiune de antrenamente consecutive, devansându-l pe coechipierul său Oscar Piastri cu doar 0,242 secunde.

Norris a înregistrat cel mai rapid timp – 1 minut și 8,972 secunde – consolidându-și poziția de favorit pentru pole position.

Britanicul se află la doar nouă puncte în spatele australianului Piastri în lupta pentru titlul de campion, notează AFP.

Sesiunea de sâmbătă s-a desfășurat fără incidentele care au marcat antrenamentele de vineri, piloții beneficiind de condiții uscate ideale.

Max Verstappen o să aibă un weekend complicat

Diferența de ritm față de restul grilei rămâne impresionantă – George Russell de la Mercedes, clasat pe locul trei, a fost la aproape o secundă în urmă.

Pentru Max Verstappen, weekendul de acasă pare complicat.

Campionul mondial s-a clasat doar pe locul cinci și se confruntă cu o luptă dificilă pentru podium în fața fanilor săi de la Zandvoort. Olandezul speră la ploaie duminică, condiții în care excelează de obicei.

McLaren are șanse mari să câștige și campionatul constructorilor, având un avans colosal de 299 de puncte față de cel mai apropiat rival.

Calificările au loc la ora 15:00, fiind cruciale pe circuitul de la Zandvoort, unde depășirile sunt extrem de dificile în cursă.