George Russell obține Marele Premiu de la Singapore, McLaren câștigă titlul constructorilor

George Russell de la Mercedes a câștigat duminică Marele Premiu de la Singapore. Lando Norris și Oscar Piastri au terminat pe locurile trei, respectiv patru, scrie AFP.

„Aş putea să o iau de la capăt! A fost o cursă dificilă, Max nu a făcut nicio greşeală, dar eu am dat tot ce am avut astăzi. Sunt fericit, am avansat două poziţii şi am câştigat din nou titlul de campioni la constructori, aşa că sunt fericit”, a declarat Lando Norris după cursă.

Cele 27 de puncte obținute de Piastri și Norris au fost mai mult decât suficiente pentru ca McLaren să egaleze recordul stabilit de Red Bull în 2023, câștigând titlul pe echipe cu șase curse înainte de final.

În aceste condiții, McLaren obține al doilea titlu consecutiv și cel de-al zecelea din istoria echipei.

Kimi Antonelli a trecut linia de sosire pe locul cinci într-un Mercedes, urmat de Ferrari-urile lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Fernando Alonso, Oliver Bearman și Carlos Sainz au completat topul 10.