Max Verstappen domină weekendul de la Austin. Care sunt șansele pentru titlu mondial

După triumful de la Austin, pilotul echipei Red Bull a declarat că „o șansă este acolo” pentru cucerirea celui de-al cincilea titlu mondial.

În cursa principală, duminică noapte, Verstappen a plecat din pole position și a condus fiecare tur al cursei, terminând cu un avans de 7,959 secunde în fața lui Lando Norris (McLaren) și a lui Charles Leclerc (Ferrari), care au oferit o luptă spectaculoasă pentru locul al doilea.

„A fost un weekend incredibil pentru noi. Am știut că nu va fi ușor să mențin ritmul, dar am făcut diferența în primul schimb și am reușit să controlez totul până la final. Nu a fost simplu să gestionez pneurile, dar echipa a fost fantastică. Sunt foarte mândru de toți”, a spus Verstappen la finalul cursei.

Victoria de la Austin este a cincea din sezon pentru Verstappen și a treia consecutivă în cursele Grand Prix, după succesele din Singapore și Qatar. Pilotul echipei Red Bull a redus astfel ecartul față de Piastri de la 104 puncte (în august, la Zandvoort) la doar 40 de puncte, cu patru etape rămase din sezon.

Întrebat dacă mai crede în titlu, Verstappen a răspuns ferm: „Da, cu siguranță. O șansă este acolo. Trebuie doar să continuăm să livrăm weekenduri ca acesta până la finalul sezonului”.

Top 10 – Rezultate finale, Marele Premiu al Statelor Unite 2025

Max Verstappen (Red Bull) – 1:34:00.161 Lando Norris (McLaren) +7.959s Charles Leclerc (Ferrari) +15.373s Lewis Hamilton (Ferrari) +28.536s Oscar Piastri (McLaren) +29.678s George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams) a fost singurul pilot care nu a încheiat cursa, după un contact cu Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) în primele tururi.

În urma rezultatului, Norris urcă la doar 14 puncte în spatele lui Piastri, în timp ce Verstappen reintră în forță în lupta pentru titlu.

Formula 1 continuă în weekendul viitor cu Marele Premiu al Mexicului (24–26 octombrie).