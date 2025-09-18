Formula 1: Rivalii la titlu Piastri și Norris încearcă să asigure titlul echipelor pentru McLaren

După ce au câștigat împreună 12 din cele 16 curse de până acum în acest an, Piastri și Norris sunt deja pe punctul de a câștiga al 10-lea titlu pe echipe pentru McLaren, cu șapte curse rămase de parcurs.

Însă coechipierii sunt și ei implicați într-o cursă pentru campionatul mondial la piloți, Piastri avându-l în frunte pe Norris cu 31 de puncte, după ce britanicul i-a redus avansul ultima dată la Monza.

În ciuda victoriei lui Max Verstappen la Marele Premiu al Italiei, cursa de mare viteză, revenirea pe un circuit stradal unde Piastri a triumfat anul trecut ar trebui să permită McLaren să reia cursele normale.

Însă accidentele și incidentele fac adesea parte din spectacolul de la Baku.

Norris nu își poate permite încă o gafă după ce s-a retras luna trecută de la Marele Premiu al Olandei din cauza unei defecțiuni mecanice.

McLaren poate câștiga titlul la constructori cu un 1-2, ceea ce ar fi deja al optulea lor din acest sezon.

De asemenea, ar putea asigura trofeul duminică, depășind Ferrari cu nouă puncte, cu condiția ca Red Bull sau Mercedes să nu câștige și să acumuleze o sumă semnificativă de puncte.

Charles Leclerc de la Ferrari caută a cincea pole position consecutivă la Baku.

Cu toate acestea, în ciuda unor semne de îmbunătățire a formei pentru Ferrari, Leclerc nu a reușit să câștige la Baku în trecut și nu a obținut nicio victorie în acest sezon, în timp ce coechipierul său și septuplul campion Lewis Hamilton nu a reușit încă să termine pe podium.