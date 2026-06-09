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Meciul de deschidere de la CM 2026: Când și unde se joacă partida care dă startul celui mai mare turneu din istorie

Cupa Mondială de fotbal din 2026, cea mai amplă ediție din istoria competiției, va debuta joi, 11 iunie, la Ciudad de México, unde naționala Mexicului va întâlni Africa de Sud în meciul inaugural al turneului.
Meciul de deschidere de la CM 2026: Când și unde se joacă partida care dă startul celui mai mare turneu din istorie
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
09 iun. 2026, 05:35, Sport
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Partida se va disputa, de la ora 22:00, pe legendarul stadion Estadio Azteca, devenit primul stadion din istorie care găzduiește trei meciuri de deschidere de la Cupa Mondială.

Turneul organizat în premieră de trei țări – Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada – va reuni 48 de echipe și va cuprinde 104 meciuri, fiind cea mai mare ediție a Cupei Mondiale de până acum. Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Meciul de deschidere va avea loc pe stadionul din capitala Mexicului, arenă care a găzduit și partidele inaugurale ale Mondialelor din 1970 și 1986. Estadio Azteca este unul dintre cele mai emblematice stadioane din lume, fiind locul unde au evoluat legende precum Pelé și Diego Maradona.

Organizatorii au pregătit și un amplu spectacol de deschidere înaintea meciului dintre Mexic și Africa de Sud. Pe scena de la Estadio Azteca vor urca artiști internaționali precum Shakira și Burna Boy, care vor interpreta în premieră piesa oficială a Cupei Mondiale 2026, „Dai Dai”.

Din program mai fac parte și nume precum J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla, Maná și Los Ángeles Azules. FIFA a anunțat că ceremonia va combina muzica, cultura și tradițiile celor trei țări gazdă, marcând startul oficial al celui mai mare Campionat Mondial din istorie.

După startul dat de duelul Mexic – Africa de Sud, Cupa Mondială va continua cu meciurile de debut ale celorlalte două țări gazdă. Canada va juca pe 12 iunie la Toronto, iar Statele Unite își vor disputa primul meci în aceeași zi, la Los Angeles.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie și va avea loc pe stadionul New York/New Jersey, în SUA.

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