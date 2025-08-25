Meciul lui Daniil Medvedev la US Open, amânat din cauza unui incident cu un fotograf intrat pe teren

Cea mai recentă criză a lui Medvedev pe stadionul Louis Armstrong a dus la o schimbare radicală în meci. Jucătorul clasat pe locul 13 era la un punct distanță de eliminare, apoi a câștigat următoarele două seturi, forțând un al cincilea set decisiv, înainte ca Benjamin Bonzi să-l elimine din al doilea turneu major consecutiv, cu o victorie de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4, care s-a încheiat luni dimineața.

„Este un meci cam nebunesc”, a spus Bonzi. „Pentru mine, este cea mai bună victorie din carieră.”

El l-a învinuit pe Medvedev pentru că a făcut meciul tensionat, spunând că atitudinea rusului a depășit limita.

„Regula este regulă. Tipul a intrat pe teren între două servicii”, a spus Bonzi. „Adică, nu eu decid când se servește prima dată. Și cred că, da, Daniil a început totul și a turnat gaz pe foc”.

Bonzi tocmai servise prima dată, conducând cu 5-4 în setul al treilea. După ce a ratat, un fotograf și-a părăsit poziția și a început să se plimbe pe marginea terenului.

Arbitrul de scaun Greg Allensworth i-a spus fotografului să părăsească terenul, apoi a anunțat că Bonzi va primi un alt prim serviciu din cauza întârzierii — ceea ce este obișnuit în tenis. Medvedev s-a apropiat apoi de scaun pentru a se plânge de decizie.

„Vrea să plece acasă, băieți. Nu-i place să fie aici. El este plătit pe meci, nu pe oră”, a strigat Medvedev în microfoanele din spatele scaunului.

Medvedev consideră că pauza nu a fost lungă pentru a justifica reluarea punctului

Medvedev a declarat după meci că nu crede că interferența fotografului a fost suficient de lungă pentru a justifica reluarea punctului.

„Nu eram supărat pe fotograf. Eram supărat pe decizie”, a spus Medvedev. „Întârzierea fotografului a fost probabil de patru secunde și jumătate. Nu sunt sigur că este suficient pentru un (prim) serviciu”.

Medvedev a strigat și „Ce a spus Reilly Opelka? Ce a spus Reilly Opelka?” în timp ce se îndepărta de scaunul lui Allensworth. Opelka a fost penalizat de ATP Tour în februarie după ce l-a numit pe Allensworth „cel mai prost arbitru din turneu”.

Medvedev nu a dorit să dea detalii despre această parte a discuției în timpul conferinței de presă.

„Am primit o amendă destul de mare, așa că dacă vorbesc, voi avea mari probleme, deci nu voi vorbi”, a spus el. „Toată lumea știe despre ce am vorbit când am spus Reilly. Reilly a primit o amendă mare pentru asta, așa că și eu voi primi o amendă mare”.

Medvedev a trimis săruturi fanilor și a continuat să încurajeze huiduielile puternice, care au durat atât de mult încât a încercat să-i facă pe fani să se liniștească, pentru ca Bonzi să poată servi. Când Bonzi a servit în cele din urmă, a ratat primul serviciu și apoi a pierdut punctul, iar Medvedev a câștigat jocul și mai târziu setul, prelungind meciul.

Bonzi, al cărui nume era scandat uneori de fani, părea gata să servească la un moment dat, înainte ca unii să înceapă să fluieră. El a explicat că nu voia să lovească mingea, deoarece este dificil să joci tenis fără să auzi sunetul mingii.

„De fiecare dată când mă duceam la linie pentru a servi și de fiecare dată când făceam asta, toată lumea huiduia. Simțeam că nu am făcut nimic rău în meci pentru a primi un astfel de tratament și nu voiam să servesc în acele condiții”, a spus Bonzi. „Așa că am așteptat”.