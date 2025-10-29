Un jucător de 61 de ani a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova- Sănătatea Cluj din Cupa României

Sănătatea Cluj a pierdut cu 1-4 în fața Universității Craiova, în prima etapă din grupele Cupei României, însă finalul meciului de pe „Ion Oblemenco” a oferit un moment rar întâlnit pe stadioanele din România: patronul clujenilor, Aurelian Ghișa, a intrat pe teren în minutul 89.

Trimis în joc de antrenorul Vasile Miriuță (57 de ani), Ghișa, în vârstă de 61 de ani, l-a înlocuit pe Pop și a evoluat pe postul de atacant în ultimele patru minute ale partidei. Gestul a fost premeditat: chiar înainte de start, finanțatorul anunțase că va juca pe final.

„Probabil le inspir și jucătorilor puțină încredere și dorință de a face performanță. Am vrut să le dau curaj. La 1-0, încă speram să smulgem măcar un punct. „Dar experiența și-a spus cuvântul. Cu schimbările făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. Ne bucurăm că am jucat aici, a fost o experiență extraordinară”, a declarat Aurelian Ghișa, la DigiSport, după meci.

Finanțatorul Sănătății a ținut să laude atmosfera din Bănie: „Aici se trăiește fotbalul, am simțit asta. Un public extraordinar. Universitatea are întotdeauna susținerea acestui public, le doresc să se bucure de fotbal.”

Vorbind despre proiectul său, Ghișa a adăugat: „Am pasiune pentru fotbal, nu vreau să mă las bătut niciodată. Întotdeauna mă gândesc că pot merge mai departe, să angrenez jucătorii, echipa tehnică, să arătăm că și la Liga 3 se poate face performanță. E un exemplu clar, până în minutul 60 am fost acolo.”

Universitatea Craiova, formație cu obiectiv declarat câștigarea titlului și prezentă în faza principală a UEFA Conference League, a controlat finalul și și-a asigurat victoria în grupa Cupei, în timp ce Sănătatea Cluj rămâne cu un episod care va intra, cel puțin simbolic, în istoria clubului.