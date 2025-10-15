Cupa României la dans sportiv revine la Craiova după un deceniu

Capitala Olteniei găzduiește din nou unul dintre cele mai prestigioase evenimente din dansul sportiv românesc. Cupa României, integrată în spectaculosul Craiova Dance Fest 2025, transformă sâmbătă și duminică Craiova într-o veritabilă scenă a eleganței și performanței, reunind 350 de perechi, adică peste 700 de sportivi din întreaga țară.

Competiția este posibilă prin parteneriatul dintre Primăria Municipiului Craiova, Federația Română de Dans Sportiv și Clubul de Dans Sportiv Katamis Craiova, alături de cel mai mare complex de dans din Oltenia, Fabrica de Dans Craiova.

Premiere inedită la Craiova Dance Fest

Potrivit lui Cătălin Safta, reprezentant al Katamis Craiova, revenirea competiției în oraș confirmă valoarea sportivilor craioveni și progresul dansului sportiv regional.

„Să aveți încredere în tot ce se va întâmpla la Cetatea Băniei, pentru că va fi un eveniment istoric!”, a transmis organizatorul.

Toți sportivii care vor urca pe podium vor primi câte două cupe – una pentru fiecare component al perechii – un gest simbolic al respectului pentru muncă, dedicare și parteneriat. Organizatorii au subliniat că acest format de premiere reprezintă „un gest unic de recunoaștere individuală în cadrul unei competiții de perechi”.

România, și pe scena mondială a dansului sportiv

Cupa României la Dans Sportiv este una dintre cele mai importante competiții din calendarul Federației Române de Dans Sportiv, organizată anual din 1991. Evenimentul reunește cei mai buni dansatori ai țării la categoriile standard și latino, oferind puncte esențiale în clasamentele naționale.

Pe scena internațională, performanța românească va fi susținută de perechea Mike & Andra, sportivi ai Clubului de Dans „DanceSpirit” din Timișoara, care vor reprezenta România duminică, la Campionatul Mondial de Dans Latin din Brno (Cehia). Federația Română de Dans Sportiv i-a descris ca fiind „simbolul eleganței românești și al pasiunii transformate în artă”, confirmând astfel nivelul la care a ajuns dansul sportiv din țara noastră.