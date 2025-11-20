Prețuri la Târgul de Crăciun din Craiova. Cât a ajuns să coste un simplu kurtoș colac

Deși târgul atrage un număr mare de vizitatori, tarifele practicate la standurile alimentare au devenit un subiect central de controversă. Un simplu kurtoș colac se vinde cu 25 până la 30 de lei. Un langoș ajunge la 20 de lei, iar un pahar de vin fiert costă 15 lei, scrie Gândul. Preparatele din carne sunt, de asemenea, costisitoare, cu un preț de 15 lei pentru 100 de grame. Un participant la eveniment a rezumat sentimentul general: „Atmosfera este superbă, dar am fost șocați de prețuri.”

Între Magia Sărbătorilor și Prețuri Exorbitante

Problema costurilor nu se limitează la produsele din târg. Turiștii veniți din alte localități se confruntă cu o creștere semnificativă a tarifelor de cazare. Conform datelor de la Autoritatea Națională pentru Turism, prețurile la unitățile hoteliere din Craiova au urcat cu circa 20% față de anul 2024. Un specialist în turism atrage atenția asupra consecințelor: „Pentru o familie care nu este din Craiova, o singură zi petrecută la târg poate implica cheltuieli de aproximativ 800 de lei.”

În ciuda tarifelor, anumite produse se bucură de o popularitate imensă. Micii se vând cu 8 lei bucata, iar sarmalele cu 10 lei suta de grame. Vedeta incontestabilă a târgului este însă desertul „Guriță Mică”, creat de influencerul Andrei Croitoru. Vândut la prețul de 45 de lei, acest desert-budincă a format cozi de sute de metri, demonstrând că unii vizitatori sunt dispuși să plătească prețuri mari pentru exclusivitate.

Craiova, mai scumpă decât capitalele europene?

Nemulțumirea publicului s-a mutat rapid pe platformele de socializare, unde numeroși vizitatori au criticat costurile pe care le consideră „exagerate”. Un comentariu devenit viral exemplifică frustrarea generală: „Mi se pare incredibil să dau 30 de lei pe un kurtoș”. Experții în marketing avertizează că, deși târgul este un succes de moment, această politică de prețuri ar putea dăuna imaginii evenimentului pe termen lung.

În mod paradoxal, vizitatorii remarcă faptul că prețurile de la Craiova par să le depășească pe cele din târguri de Crăciun cu renume internațional, precum cele din Viena sau Praga. Economistul Dr. Mihai Petrescu, de la Universitatea din Craiova, subliniază că sustenabilitatea evenimentului depinde de un raport corect între calitate și preț. Fără acest echilibru, târgul riscă să-și piardă din atractivitate în anii următori.