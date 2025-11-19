Medic din Craiova, cercetat după ce a exploatat o femeie. Ce îi cerea să facă

Potrivit DIICOT, procurorii și polițiștii din Craiova au făcut miercuri două percheziții domiciliare într-un dosar de trafic de persoane.

„În luna septembrie 2023, un suspect, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime (probleme de sănătate și familiale) a recrutat-o și adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă”, transmite DIICOT.

Surse judiciare susțin că este vorba de un medic.

Victima ar fi fost determinată să facă, în locuința medicului și a membrilor de familie ai acestuia, dar și în alte locuri unde urmau să se organizeze evenimente, curățenie.

Audierile în acest caz au loc la sediul DIICOT Craiova.