Baschet. Rapid București, victorie clară cu Piestanske Cajky, în EuroCup, și ocupă locul 1 în grupă

Rapid București a obținut o victorie importantă în deplasare, miercuri seară, învingând formația slovacă Piestanske Cajky, cu scorul de 71-61 (22-12, 13-19, 24-13, 12-17), într-un meci contând pentru etapa a patra din cadrul Grupei I a competiției de baschet feminin FIBA EuroCup.

Taylor Murray, de la Rapid a fost cea mai eficientă jucătoare de pe parchet, cu un indice de 31, marcând 15 puncte, cu procentaj excelent din acțiune (70%), 7 recuperări, 8 pase decisive, 5 intercepții, 1 blocaj.

Rapid conduce, cu 3 victorii

De la Rapid s-au mai remarcat Dragana Zivkovic – cea mai bună marcatoare, cu 20 puncte (7/11 FG, 5/6 la aruncările de 3 puncte, 100% la libere), 6 recuperări, 2 pase decisive, 1 intercepție, eficiență 25, Claudia Cuic – 13 puncte (6/10 din acțiune), 5 recuperări, 2 pase decisive.

De la gazde, Evita Herminjard s-a remarcat, cu 23 de puncte, singura jucătoare din lotul slovacelor care a depășit bariera de 10 puncte.

În celălalt meci al grupei, Movistar Estudiantes Madrid a învins, în deplasare, pe UFAB49 Angers, scor 87-81.

În clasament, Rapid conduce, cu 3 victorii și o înfrângere, la egalitate cu Estudiantes, dar având coșaveraj mai bun (+31 față de +11).

Următorul meci pentru Rapid va avea loc pe 5 noiembrie

UFAB49 Angers ocupă locul 3, cu 2 victorii și 2 înfrângeri, în vreme ce Piestanske Cajky se află pe ultima poziție, fără nicio victorie în cele patru partide disputate.

Primele două clasate se califică direct în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe de pe locurile trei și patru din grupele Euroligii.

Următorul meci pentru Rapid va avea loc pe 5 noiembrie, la București, contra formației UFAB49 Angers.