Fotbal – Cupa României: FCSB, victorie la Bistrița. Rezultatele complete ale zilei de miercuri

FCSB a debutat cu o victorie în faza grupelor Cupei României la fotbal, impunându-se cu 3-1 (2-0) pe terenul formației de ligă secundă Gloria Bistrița, într-un meci disputat miercuri seara, pe stadionul „Jean Pădureanu”.

După un început curajos al gazdelor, roș-albaștrii au deschis scorul la mijlocul primei reprize, prin Denis Alibec, care a transformat un penalty obținut de Șut în urma unui contact în careu cu Bambock.

Bistrița a fost aproape de egalare, însă atacantul a alunecat

Pe un teren dificil, echipa antrenată de Nicolae Grigore a fost aproape de egalare prin Jimmy King, însă atacantul bistrițean a alunecat în momentul șutului.

În minutul 44, FCSB și-a dublat avantajul, după ce Mamadou Thiam a înscris la colțul lung după o pasă a lui Alibec.

Gloria a avut o evoluție mai consistentă după pauză și a redus din diferență în minutul 77, prin Mensah, din penalty, după un fault comis de portarul Zima asupra lui Believe.

FCSB a închis însă tabela în prelungiri, prin Alexandru Stoian, servit ideal de Daniel Bîrligea, stabilind scorul final, 3-1 pentru bucureșteni.

Alte rezultate ale zilei în Cupa României:

CS Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1–4

Echipa din Liga a 3-a a condus surprinzător la pauză, după un autogol al lui Stevanovic, însă trupa lui Mirel Rădoi a dominat partea secundă și s-a impus clar. Au marcat pentru Craiova: Etim (dublă), Băsceanu și Cicâldău.

Meciul a marcat și un moment inedit, patronul Sănătății, Aurelian Ghișa, la 61 de ani, a intrat în joc în minutul 89.

Metaloglobus București – FC Argeș 2–3

Goluri: Achim (59) și Zakir (78) / Seto (29), Brobbey (34), autogol Zakir (min. 88). Kevin Brobbey, din Țările de Jos, a marcat primul său gol în tricoul piteștenilor.

Metalul Buzău – Universitatea Cluj 1–2

Gazdele au condus la pauză prin Dumitrache (penalty, min. 45+1), dar „șepcile roșii” au întors scorul prin Trică (47) și tânărul nigerian Quadri Taiwo (90+1), aflat la debutul oficial.