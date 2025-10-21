Rogobete spune că Spitalul Regional de Urgență Craiova prinde contur

Spitalul Regional de Urgență Craiova are o valoare de aproximativ 1,87 miliarde de lei și reprezintă o investiție strategică pentru întreaga regiune – un spital modern, complet dotat și construit după cele mai înalte standarde europene, spune Alexandru Rogobete, marți, pe pagina sa Facebook.

„Spitalul Regional de Urgență Craiova înseamnă îngrijiri medicale de înaltă calitate, tratamente complexe pentru cazuri acute și critice, echipe multidisciplinare și acces real la servicii moderne pentru toți pacienții. Este o investiție care ridică nivelul calității actului medical și aduce siguranță acolo unde era nevoie de intervenție rapidă și competență. Noua unitate devine un pol de excelență medicală pentru întreaga regiune, un model de organizare și funcționare eficientă, construit pentru oameni și pentru sănătatea lor. Sistemul de sănătate din România se transformă prin fapte, nu prin declarații. Ceea ce spunem, facem. Iar Spitalul Regional de Urgență Craiova este dovada că schimbarea prinde contur atunci când angajamentele sunt respectate, iar munca vorbește de la sine”, spune Rogobete.

Acesta a transmis mulțumiri pentru modul în care se derulează proiectul echipei Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), și primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.