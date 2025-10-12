Rogobete, despre secția ATI a spitalului din Bârlad: Nu am văzut nicio brățară, niciun inel și nicio unghie falsă pe mâinile personalului

Potrivit mesajului oficial publicat duminică pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, oficialii au vizitat noile laboratoare din interiorul spitalului, blocul operator, dar și secția ATI din noua clădire Ambulatoriului de specialitate.

Oficialul a rămas impresionat de condițiile din spital, dar și de conduita personalului.

„Am văzut un spital curat, bine organizat, cu echipamente moderne și, mai ales, cu oameni dedicați. Am stat de vorbă cu medici și asistente și am fost impresionat de entuziasmul, profesionalismul și dorința lor sinceră de a dezvolta spitalului.

Am vizitat și secția ATI, unde, spre bucuria mea, nu am văzut nicio brățară, niciun inel și nicio unghie falsă pe mâinile personalului. O dovadă de disciplină, profesionalism și respect față de pacient.

Deși spitalul are statut municipal, nivelul dotărilor, competenței și adresabilității îl recomandă ca pe un spital de rang județean. Este motivul pentru care voi susține cât de mult voi putea dezvoltarea acestei unități medicale”, a declarat Rogobete.

De asemenea, oficialul a anunțat finanțarea a noi proiecte în cadrul spitalului.